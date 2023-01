"Czternastki dla emerytów". Projekt jest już gotowy

- Mamy przygotowany projekt. Pójdzie teraz do szybkich konsultacji . Na przełomie sierpnia i września będzie wypłacana 14. emerytura, na tych samych zasadach, co w ubiegłym roku – zapowiedział kilka dni temu wiceminister rodziny w radiowej Jedynce.

14. emerytura wyniesie tyle, co minimalne świadczenie. W tym roku będzie to 1588 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł "czternastka" będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę

"Czternasta" emerytura. Oto co obiecywał PiS

Dziennik wylicza, że zgodnie z obietnicą PiS sprzed lat limit przy "czternastkach" powinien wzrosnąć do 3400 zł. To oznacza, że więcej osób mogłoby otrzymać 14. emeryturę w pełnej wysokości.

W 2022 r. 14. emerytura trafiła do ok. 9 mln osób. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w pomniejszonej. "Czternastki" kosztowały 11,4 mld zł.