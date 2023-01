14. emerytura już na stałe. Premier ujawnia harmonogram prac

W 2023 r. zakończy się saga z corocznym gwarantowaniem seniorom 14. emerytury. Od tego roku świadczenie to ma być już na stałe zapisane w prawie. Rząd już rozpoczął prace nad odpowiednim projektem ustawy, co potwierdził na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

14. emerytura już na stałe

Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w lipcu 2022 r. na spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku zasugerował, że "czternastka" będzie stałym świadczeniem . – Będę dążył do tego – stwierdził wtedy.

W 2022 r. 14. emerytura trafiła do ok. 9 mln osób. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w pomniejszonej. "Czternastki" kosztowały 11,4 mld zł.