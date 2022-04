Nie będzie 14. emerytury w kolejnych latach. Resort finansów się do tego po cichu przyznaje

Zgodnie z zapowiedziami rządu 14. emerytura ma trafić do seniorów w czwartym kwartale bieżącego roku, a jej wysokość będzie równa minimalnej emeryturze - 1338,44 zł brutto. W poprzednich latach trafiła ona do ponad 9 mln osób.

Rząd po cichu wycofuje się z "czternastek"

Jak się okazuje, w tym roku będzie ona wypłacona po raz ostatni. Przyznało się do tego Ministerstwo Finansów w aktualizacji Programu Konwergencji za rok 2022. To dokument ukazujący, w jakiej kondycji znajdują się finanse publiczne. Jego zapisy przeanalizowała redakcja money.pl.

Wynika z nich wprost, że "czternastka" w 2022 roku trafi do seniorów po raz ostatni. Resort zaznacza, że w tym roku planuje wypłatę "dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów", na co przeznaczone ma zostać 11,2 mld zł. To więcej niż w 2021 roku, gdy na dodatkowe świadczenie trafiło 10,4 mld zł z budżetu.