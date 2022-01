Emeryci mogą czuć się oszukani? Kaczyński obiecywał 14. emeryturę "na stałe"

Ponad 9 mln emerytów otrzymało w 2021 roku tzw. 14. emeryturę. Było to dodatkowe świadczenie dla seniorów, które w zależności od wysokości podstawowej emerytury oznaczało wypłatę od 51 do 1251 zł brutto .

Przedstawiciele rządu podkreślają, że od samego początku 14. emerytura miała być tylko pojedynczym zastrzykiem gotówki, ale eksperci czujnie wychwycili, że sam prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał, że to świadczenie wejdzie na stałe .

Wyborcze obietnice

Warto podkreślić, że tamta zapowiedź prezesa Kaczyńskiego padła na ostatniej prostej kampanii wyborczej , pod koniec września 2019 roku. Co dokładnie powiedział?

- Przede wszystkim stawiamy na dochody ludności, stawiamy na płace , na emerytury, na to, żeby za cztery lata Polacy byli wyraźnie zamożniejsi, polskie rodziny były wyraźnie zamożniejsze niż dziś. Chciałbym jeszcze raz zapewnić — bo jest taka propaganda, która próbuje wprowadzić wśród emerytów niepewność — że w przyszłym roku będzie trzynasta emerytura — mówił.

Okazuje się, że obietnice Jarosława Kaczyńskiego dość szybko po wyborach przestały obowiązywać w odniesieniu do 14. emerytury, bo już w ocenach skutków regulacji (OSR) dołączonych do przepisów regulujących wypłaty dodatkowego świadczenia było założenie, że będą one jednorazowe.