Inflacja powyżej 8 procent? Ekspert obala mity i tłumaczy rekordowe podwyżki cen

Adam 12 min. temu

Każde działanie PiS wymagające szerszego spojrzenia na temat oraz włączenia do pracy wyobraźni dla PiS jest problemem. Turow- jakoś to będzie. Energetyka węglowa - jakoś to będzie. Wymiar sprawiedliwosci- niszczymy a potem się zobaczy. Bzdury w Tvpis - możemy powiedzieć wszystko a potem...jakoś to będzie. Nowy ład - robimy szybko i na kolanie a potem...jakoś to będzie. Pegasus - używamy a potem jakoś to będzie. Pandemia - ściema w tv a potem jakoś to będzie (codziennie kilkaset ofiar). Tylko ze Smoleńskiem im nie wyszło : organizacja jak zwykle w stylu PiSu ale jakoś jednak to nie wyszło...