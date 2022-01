Tusk ostro o premierze Morawieckim. Mówi o "heheszkach" przy dramacie tysięcy ludzi

Wskazał, że premier nie zauważa istoty problemu podwyżek. Podkreślił, że to nie jest kwestia, kto sobie błyskotliwiej dokuczy, a problem jest bardzo konkretny i wymaga interwencji .

- To jest problem, który wymaga jego interwencji, a nie jego mniej czy bardziej zauważalnej błyskotliwości w ripostach. Mówię o tym fatalnym błędzie, który spowodował, że ci, którzy mieszkają w zasobach spółdzielczych, ci, dla których wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia, czy TBS-y zamawiają gaz i mają te podwyżki o kilkaset procent, a nie o kilkadziesiąt procent - zaznaczył Tusk.

- Nie wymagam wysilonych dowcipasów jako formy wypowiedzi (...) Oczekiwałem, że premier bardzo wyraźnie powie, że ci ludzie, a to chodzi o naprawdę tysiące polskich rodzin, że ci ludzie nie zapłacą po 1000 po 1500 zł rachunków za gaz za styczeń. Więc szczerze powiedziawszy to, że odpowiedzią premiera Morawieckiego na dramat tysięcy ludzi jest próba takich heheszków w internecie, wydaje mi się bardzo niestosowne i bardzo niepokojące - dodał.

Internetowe przepychanki Tuska i Morawieckiego

Premier przygotował dla Tuska listy do byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i włodarzy polskich miast i zachęcał szefa PO, aby wysłał je do "swoich przyjaciół". "Zachęcam do podpisu i życzę jeszcze większego zainteresowania sprawami Polski w nadchodzącym 2022 roku!" - dodał.