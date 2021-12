Konferencja prezesa NBP. Adam Glapiński tłumaczy podwyżki stóp procentowych

Bastard przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz jest za późno ! Leczenie syfa pudrem ! Kasy z UE nie ma a 280 miliardów pustych złotówek krąży po rynku !!! Po 1 stycznia będzie kolejny szok cenowy i nie będzie to wesołe bo sztuczne utrzymywanie ceny paliw chwilowo osłabi inflacje ale spowoduje mniejsze wpływy do budżetu a apetyty wyborców PiS coraz większe i rozdawnictwa ciąg dalszy się szykuje ! Finał będzie taki ze jak uwolnią ceny paliw na wiosnę to inflacja znów ruszy ! A szykuje się zamiast rozwoju i 2-3 % PKb wzrostu ! To będzie na minusie a to przy tych transferach socjalnych będzie gwoździem do trumny tego kraju !!!