NBP uderza w reformę z Polskiego Ładu. Może być drożej i wzrośnie zadłużenie rodzin

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował we wtorek "Raport o stabilności systemu finansowego". Wskazał w nim, że ryzyko prawne kredytów frankowych pozostaje głównym zagrożeniem dla stabilności finansowej w kraju .

Mowa o ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym , która została podpisana przez prezydenta w połowie listopada . Przewiduje ona pomoc państwa dla rodzin, które nie mają na tyle dużo oszczędności, żeby mieć na wkład własny wymagany przez banki. Państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, choć nie więcej niż 100 tys. zł .

Zobacz także: Czy tarcza antyinflacyjna to dobry pomysł? „To może wywołać odwrotny efekt. Inflacja poza kontrolą”

NBP w swoim raporcie dość krytycznie odnosi się do tej ustawy, a przynajmniej jasno wskazuje jej negatywne konsekwencje.

Ceny mieszkań mogą wzrosnąć

Eksperci banku spodziewają się, że dzięki ułatwionemu dostępowi do kredytów , będzie więcej chętnych na zakup mieszkania . Przy niedostatecznej liczbie lokali na rynku można oczekiwać dalszej presji na wzrost cen dostępnych nieruchomości.

NBP przyznaje, że w ustawie został uwzględniony pewnego rodzaju bezpiecznik, czyli limity cen dla nieruchomości finansowanych kredytem z gwarancją. Sugeruje jednak, że to może nie powstrzymać podwyżek cen .

Uwaga na nadmierne zadłużenie

Zakup mieszkania to dla większości Polaków największy wydatek w życiu, a kredyt hipoteczny to największe zobowiązanie finansowe, jakie na siebie biorą. J est obawa, że część obywateli nadmiernie się zadłuży .

NBP wskazuje, że większy udział kredytu w wartości kupowanej nieruchomości, a tym samym o wyższej kwocie, charakteryzuje się co do zasady większym obciążeniem dochodu kredytobiorcy kosztami obsługi kredytu. Skutkuje to m.in. większą wrażliwością na ewentualny wzrost rat w przyszłości.