Szykuje się kolejna podwyżka stóp procentowych. Rata kredytu wzrośnie o 50-200 zł

Jak ktoś sądzi że podwyżka o 0,50 punkta procentowego rozwiąże sprawę tak dużej inlacji i wzrostu cen to jest w wielkim błędzie. To jest kosmetyka i leczenie raka aspiryną. Tu potrzebne jest zdecydowana terapia ala L.Balceriwicz i jeszcze znaczna podwyżka stóp % oraz zdecydowane ograniczenie wypływu na rynek pustego konsumpcyjnego pieniądza. Inaczej z bardzo wysoką inflacją będziemy żyć bardzo długo i ludzie nie wytrzymają tego zwłaszcza wysokich cen. PiS i jego nominaci w NBP i RPP to patałachy ekonomiczne ,którzy ratowali PiS a nie stabilnej złotówki i jej wpływu na życie ludzi. Najpierw okradli posiadaczy pieniędzy w bankach na inflacji i to od dwóch lat co najmniej promując wzrost inflacji dla poprawy wpływów budżetowych z podatków teraz swoją działkę zapłacą kredytobiorcy. Ale winę za to ponosi PiS i jego OBŁĘDNA polityka finansowa i fiskalna. Tym panom i PiS koniecznie trzeba powiedzieć w najbliższym wyborach do widzenia i to na zawsze. Kompletne patałachy nie umiejące prowadzić polityki gospodarczej i finansowej kraju. Doprowadzą kraj takim działaniem do kompletnej ruiny Polski.