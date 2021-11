BGK spłaci część kredytu w przypadku urodzenia dziecka. Prezydent podpisał

Lubelok 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wychodzi na to, że najlepiej robić na czarno bo jedyna legalna robota na której można się w tym kraju dorobić to robienie dzieci. Chodząc do pracy i odkładając można się niczego przez całe życie nie dorobić przy takim rządzie, który zabiera coraz więcej tym którym chce się jeszcze w tym kraju pracować oddając blisko 70% z zarobionych pieniędzy w podatkach.