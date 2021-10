Polski Ład przegłosowany. Mieszkanie bez wkładu własnego z szerokim poparciem

Sejm przyjął w piątek ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. To jedna z propozycji, która znajduje się w pakiecie rozwiązań zaproponowanych przez Zjednoczoną Prawicę w ramach Polskiego Ładu.

Za ustawą głosowało 398 posłów, 50 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Uzyskała więc szerokie poparcie, znacznie wykraczające poza tylko obóz rządzący.

Ustawa przewiduje, że wkład własny kredytobiorców biorących udział w programie będzie gwarantował Skarb Państwa. Posłowie przyjęli przy okazji poprawkę dotycząca możliwości udzielania gwarantowanego kredytu m.in. na wykończenie mieszkania.

Zobacz także: Opóźnienia na budowach. Inflacja uderza w wykonawców. Nastąpi fala bankructw?

Co ciekawe, parlamentarzyści opowiedzieli się m.in. za poprawką zgłoszoną przez opozycyjną Koalicję Obywatelską, zmierzającą do tego, by gwarantowany kredyt mieszkaniowy mógł być także udzielony "w związku z nabyciem prawa własności domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w tym z wykończeniem nabywanego domu bądź mieszkania".

Szczegółowe zapisy

Nowe przepisy przewidują, że państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka.

Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej. Projekt zawiera ponadto mechanizmy, które mają ograniczać ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań. Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.

Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Polski Ład w Sejmie

W piątek wieczorem Sejm uchwalił także nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Podnoszą one kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i próg podatkowy z nieco ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zmienią się też zasady obliczania składki zdrowotnej.

Za przyjęciem zapisów Polskiego Ładu w zakresie zmian podatkowych głosowało 235 posłów, 217 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa teraz trafi do Senatu. Zgodnie z planem rządu, ma wejść w życie od początku 2022 roku, co oznacza, że musi zostać uchwalona i ogłoszona przed końcem listopada.

Więcej na temat szerokich zmian w podatkach wynikających z Polskiego Ładu piszemy TUTAJ.

Rządowi udało się też znaleźć w piątek wyraźną większość dla ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Projekt z Polskiego Ładu zakłada, że od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać nowe świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Za ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym głosowało 433 posłów. Przepisy przeszły więc miażdżącą większością. Jedynie 6 posłów było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Więcej na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego wynikającego z Polskiego Ładu piszemy TUTAJ.

O Polskim Ładzie

Zjednoczona Prawica w połowie maja przedstawiła swój program reform na kolejne lata. Nazwała go Polski Ład. Ponad cztery miesiące później w Sejmie doszło do kilku istotnych głosowań w sprawie kilku ważnych zmian.

W Sejmie bardziej szczegółowy projekt ustaw związanych z Polskim Ładem pojawił się w dniu 8 września. Od tamtego czasu m.in. w komisjach toczyły się prace nad szczegółowymi zapisami.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Pierwotnie zakładał wzrost wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB, obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł).

Polski Ład miał też stymulować przedsiębiorców do większych inwestycji, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy. Proponowane zmiany dotyczą też m.in. projektu mieszkanie bez wkładu własnego. A także dom do 70 m kw. bez formalności i emeryturę bez podatku do 2500 zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka prawo polski ład