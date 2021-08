Polski Ład nadąży za cenami mieszkań? Sprawdzamy, kto nie dostanie kredytu bez wkładu własnego

Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" – kto może z niego skorzystać?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego z gwarancją BGK będzie mogło otrzymać małżeństwo, osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko lub osoba niepełnosprawna. Młodszy z małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko w roku, w którym będzie udzielony kredyt, nie może ukończyć 40 lat.

Osoba chcąca przystąpić do programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" nie może też mieć własnego mieszkania. W przypadku małżeństwa warunek ten dotyczy obojga małżonków.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – jaki bank może go udzielić?

- minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat,

- kredytów będą mogły udzielać "banki pośredniczące", czyli mające status podmiotu ustawowo upoważnionego do udzielania kredytów, będące stroną umowy zawartej z BGK.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – jakie mieszkania będzie można nim sfinansować?

Kto nie dostanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego?

Zaczniemy od dobrej wiadomości. Z analizy HRE Investments wynika, że gdyby program "Mieszkanie bez wkładu własnego" działał już dzisiaj, to – na podstawie średniej wyliczonej dla miast wojewódzkich – zakwalifikowałoby się do niego ok. 35 proc. mieszkań nowych i niecałe 31 proc. mieszkań z rynku wtórnego (w obu przypadkach pod uwagę brane były oferty prezentowane na portalach ogłoszeniowych).