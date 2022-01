Emerytury w 2022 roku nie tak hojne. Nie będzie dodatkowej wypłaty

Emerytury w Polskim Ładzie

W pierwszym przykładzie kwota świadczenia w grudniu do wypłaty była w wysokości 1489,95 zł, a w styczniu - 1609,95 co oznacza wzrost o 120 zł. W drugim przykładzie kwota do wypłaty wzrosła z 2056,77 zł do 2240,77 zł, czyli o 184 zł, w trzecim przykładzie kwota do wypłaty wzrosła z 1874,43 zł w grudniu do 2037,43, czyli o 163 zł.