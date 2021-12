Podwójne czternastki przelane na konta emerytów. ZUS zabrał głos

jww 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Powinno się sprawiedliwie traktować wszystkich emerytów i albo dać wszystkim albo nie dawać nikomu. Ci co mają niską emeryturę to wiadomo dlaczego ? albo krótki staż pracy, albo jak wszyscy celebryci wpłacali najniższą składkę do ZUS. Dlaczego uczciwie pracujący z długim stażem pracy są pozbawieni tych pieniędzy, przecież jeżeli mają nawet wysokie emerytury to na takie sami zapracowali nikt im nie dał za nic.