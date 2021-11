11 mld zł na "czternastki". Minister rodziny wylicza, kiedy jeszcze będą wypłacane świadczenia

Hmmm 39 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dodatkowe emerytury dla emerytow nie pokrywają straty inflacyjne na ich życiowych oszczędnościach w bankach. Starzy ludzie tego nie rozumieją do końca i dalej trzymają złotówki na kontach w bankach czasami całkiem spore kwoty. Inflacja im to pożera i to bardziej niż innym, ponieważ emeryt wydaje najwięcej na to co najbardziej drożeje ( żywność, energia, leki ). Tak więc państwo najpierw wyczyściło przed kilku laty firmy z pieniędzy i dało ludziom, potem jak przyszla pandemia rozdało pieniądze firmą, żeby przeżyły, a teraz czyści z pieniędzy ( ich wartości ) emerytów i pracowników ... jak emeryt ma dla łątwości liczenia 100000 przez całe życie uzbieranych oszczędności to traci rocznie z 7000, a emerytury ma z 2000 tysiące - to jest w plecy na niecałe trzy swoje emerytury, a dostaje dwie dodatkowe ( teraz czternatka ) to dalej jest w plecy, a jak uwzględnić, że jeko koszyk zakupowy podrożal nie o 7 a o 30 % procent ... to szkoda liczyć, na ile go państwo ograbiło ....