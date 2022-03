Miła niespodzianka dla emerytów. Czternastki zostają na stałe

QQQQQ 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jeszcze nie dawno 5tyś Białorusinów ,chciało dostać się do Polski ,postawiono zasieki ,a teraz za miliardy stawia się mór, dziś 1,5 miliona Ukraińców weszło do Polski ,i Piśiory problemu nie widzą .Jestem pełen podziwu dla Polskich obywateli , że w tych trudnych czasach zdobyli się na taki heroizm. W 2021r ,gdy w lokalu przebywało kilkanaście osób ,zjawiała się Policja ,sanepid ,dziś tego problemu niema .PiS pod przykrywką pomocy dla Ukrainy chciał przemycić ,zapis o NIEKARALNOŚCI DLA RZĄDZĄCYCH, ZA BŁĘDY W CZASIE PANDEMII ,i wyrzucone w błoto miliardy. Teraz Morawiecki udając wielkiego patriotę ,lata po Europie ,i walczy o nałożenie jak najwięcej sankcji na Rosję ,chwała mu za to .tylko niech nie zapomina o Polskich Obywatelach ,jest ich premierem .A w kraju mamy taki burdel ,po wprowadzeniu POLSKIEGO NIEŁADU ,bardzo wysoką inflację ,jakiego nie było od 20 lat .Myślę że działania Morawieckiego mają drugie dno .Pod przykrywką ŚWIĘTEGO ,CHCE WPŁYNĄĆ NA PRZYZNANIE POLSCE ZALEGŁYCH MILIARDÓW Z UE .PISOWCY SIĘ FINANSOWO OBŁOWIĄ ,A OBYWATELOWI ZOSTANĄ TYLKO ŚWIECZKI DO ZDMUCHNIĘCIA I MILIARDOWE DŁUGI DO SPŁACENIA .W SPRAWIE MIGÓW 29 ZROBILI TAKI ZAMENT ,BY CAŁY ŚWIAT ZOBACZYŁ ,JAKA TO POLSKA ŻYCZLIWA. MOGLI TO ZROBIĆ JAK Z PEGAZUSEM ,ŻE PRZEZ PARĘ LAT NIKT O TYM NIE WIEDZIAŁ,TYLKO PRZEZ PRZYPADEK SPRAWA WYSZŁA PO LATACH NA JAW CHWAŁA UKRAINIE