Ani jednego dnia dłużej. Dane ZUS pokazują podejście Polaków do emerytury

Obowiązujące tablice dalszego trwania życia niestety pożrą, pochłoną wszystkie choćby nawet wysokie waloryzacje przyszłym nowym emerytom. Ale dla budżetu za to mniejsze obciążenie. Biedniejszy emeryt, budżet państwa zasilony...zadowoleni? Mowa o przejściu na emeryturę później niż osiągnięty wiek emerytalny. Wg przykładu przejście na emeryturę np. w ub.r. :500000:196,2 = 2548,42 zł emerytura x 114,8% emerytura od marca zwaloryzowana = 2925,59 zł. Jeśli w tym roku będzie przejście na emeryturę, w późniejszym czasie: 500000 po waloryzacji x15,26% = 576300 : 210 = 2744,29 zł emerytura aż do przyszłego marca (podczas, gdy poprzednia będzie znów wyższa...).Na starcie niższa o 181,30 zł przy takich środkach. (Wszystkie koszty trzeba wziąć pod uwagę.) ...chodzi tylko o tablice do matematycznych obliczeń emerytury, gdyby było wg poprzedniej tabeli życia te 576300 : 196,2 mies.=byłoby 2937,31 zł emerytura (porównując poprzednio obliczoną i zwaloryzowaną emeryturę 2925,59 zł), mniej więcej takie same, bez strat, obydwie czekałyby na waloryzację od następnego marca... Pracownik zus podał przykład, że pewien emeryt w tym roku po marcu stracił 500 zł w wys. emerytury, niż gdyby poszedł wcześniej w ub.r.