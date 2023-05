Emerytury wyższe nawet o 500 zł. Trzeba wiedzieć, kiedy złożyć wniosek

dvcc 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sprawiedliwy system emerytalny byłby taki…. Najlepiej gdyby wszyscy płacili jednakowe składki ZUS – niezbyt wysokie. Potem jednakowa wypłata dla wszystkich co płacili, proporcjonalna do lat składkowych np. za 20 lat składkowych 1000zł na rękę, za 30 lat - 2500zł, 40 lat – 3500, a potem waloryzacja o inflację. Byłaby motywacja do dłuższej pracy. Jak ktoś chce mieć większą emeryturę, to musi sam sobie ją uzbierać.- oszczędzać. Ci, co zarabiają więcej, będą mogli sobie odłożyć więcej. Musimy zrozumieć też, że nie ma szans na wysokie emerytury. Trzeba samemu zadbać o godne życie na starość i nie ma co liczyć, że Państwo i politycy jakiejkolwiek opcji nam w tym pomogą. Zależy im na kontrolowaniu nas. A finansowa świadomość obywatela jest tu przeszkodą. Dlatego nie czytajcie czasami ksiązki pt. Emerytura nie jest Ci potrzebna, bo moglibyście uniezależnić się finansowo, zbudować majątek, wyjść spod wpływu rządzących, a takie coś nie bardzo im się podoba. Nie mieliby jak was przekupić.