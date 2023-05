W końcu dobre wieści ws. przyszłych emerytur. "Rekordowo wysokie waloryzacje"

BERLINER 46 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

POLACY MACIE RAJ RENTOWY - BERLIN - Tu aby otrzymać Rentę tzw. emerytury nie ma, 2 000 Euro netto - Trzeba pracować przez 45 lat - Przez ten cały OKRES zarabiać nie mniej jak 4 500 Euro - NIEREALNE - Dlaczego - Od każdego zarobionego 500 Euro brutto miesięcznie - jest naliczona renta około 7,00 Euro - Tu około 70 - 75 % maja renty poniżej zasiłku lub na jego krawędzi - CZYLI - Pobierają dodatek do minimum na życie - Osoba samotna ma na życie 502 Euro + na mieszkanie z ogrzewaniem - Jak 2 osoby to po 451 Euro na życie - Z tego co na życie - Płaci się za prąd, gaz, telefon, bilety, lekarstwa, jedzenie i na inne zakupy - Tu nie ma żadnych dodatków do renty, waloryzacji itp. - Ci co mają małe renty i pobierają dodatek - To każde dodatkowe Euro dla takich - Jest o tę sumę zmniejszany zasiłek - Dlatego że Renta, Rodzinne, Alimenty są liczone jako dochód - I o te sumę zmniejszany jest zasiłek - Teraz od 1 06. będą podniesione renty o 4 - 5 % - Będą mieć ci tylko co mają duże renty i nie pobierają dodatku, żadnego zasiłku, socjalu - Przeciętna renta mężczyzn to 1 200 Euro a kobiet 800 Euro - Przeciętnie za 10 lat pracy jest około 300 - 350 Euro renty