Europejska emerytura w Polsce. "Będzie odporna na zakusy polityków"

Rząd przyjął projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Na polskim rynku pojawi się nowy produkt - OIPE. To tak zwana europejska emerytura. Co to takiego? - To jest kolejny program systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Tym się różni od tego, co już mamy w Polsce, że ma charakter europejski - powiedział w programie "Newsroom" WP Maciej Samcik, autor bloga subiektywnieofinansach.pl. - W Polsce mamy dużo instrumentów, które pozwalają uniknąć podatku, np. IKE, gdzie nie płacimy podatku Belki. Możemy także założyć konto IKZE i mieć odpis podatkowy każdego roku. Niektórzy mają w firmach PPE lub PPK. Każdy ma jakieś pieniądze w OFE. Teraz dochodzi nowy instrument. Korzyści? Polacy uzyskają dostęp do ofert firm z całej Europy. I będą mieli gwarancje, że jest to rozwiązanie niezależne od polskiego rynku i polskiego rządu. To pomysł dla osób, które boją się w tej chwili korzystać z programów emerytalnych oferowanych w...