Sprzedaje 500 aut miesięcznie. Nie pojmuje jednego fenomenu

W 2023 roku w Polsce sprzedano nieco ponad 475 tys. samochodów, co stanowi wynik o 13 proc. lepszy niż w roku poprzednim – wynika z danych Instytutu Samar. Prezes Superauto.pl Kamil Makula mówił w "Biznes Klasie", autorskim programie money.pl, który można znaleźć na platformie YouTube, że średnia cena nowego samochodu sprzedawanego w Polsce wynosi 180 tys. zł. Zauważył ponadto, że Polacy masowo inwestują w samochody klasy premium. W żadnym innym kraju europejskim nie sprzedaje się aż 25 proc. drogich pojazdów. Jednocześnie miesięcznie z Unii Europejskiej sprowadzanych jest niemal 80 tysięcy używanych pojazdów, których średni wiek to 12,5 roku, co daje około miliona sprowadzanych aut rocznie. Dla prezesa Superauto.pl jest to zjawisko trudne do zrozumienia. Polski rynek samochodów można podzielić na dwie grupy: jedną stanowią osoby nabywające luksusowe auta, a drugą – te, które decydują się na zakup starszych, używanych pojazdów. Makula wskazuje, że segment...