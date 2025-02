Szokujące zarobki młodych piłkarzy. Prezes podał konkretne kwoty

"Biznes Klasa" to program money.pl, który ma swoją premierę w każdą niedzielę o godzinie 20 na You Tube. W ostatnim odcinku Łukasz Kijek rozmawiał o pieniądzach w polskich klubach piłkarskich. - Znam kontrakty, które oscylowały nawet w okolicy 80-70 tysięcy złotych miesięcznie - mówi o zarobkach najlepszych młodzieżowców w Polsce Mateusz Dróżdż. Zdaniem prezesa Cracovii dużym problem był wycofany niedawno tzw. "przepis o młodzieżowcu", który wymuszał na polskich klubach wystawianie do składu młodych talentów z Polski. Brak takiego piłkarza wiązał się z karami finansowymi. - Znałem zawodnika, który ze swojej pierwszej wypłaty wydał 30 tysięcy złotych na złoty zegarek, potem musiał się w szatni zapożyczać, bo nie miał za co żyć. Takie historie czasami się zdarzają - mówił Mateusz Dróżdż. Zobacz najnowszy odcinek w niedzielę o godzinie 20. Gościem "Biznes Klasy" będzie Igor Klaja, założyciel marki 4F.