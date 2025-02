Te organizacje z Polski dostały granty z USA. Wpływały tysiące dolarów

Dwa granty na łączną kwotę 100 tys. dol. otrzymała m.in. Fundacja Wspomagania Wsi. Wsparcie dotyczyło organizacji warsztatów liderskich oraz drugiego projektu "budowania wspierających społeczności dla osób LGBT+ na obszarach wiejskich". - Nie mamy jakichkolwiek informacji na temat wstrzymania pierwszego grantu. Natomiast, co do drugiego, to działania, zgodnie z planem zostały całkowicie zrealizowane do końca 2024 r. W ostatnich latach wsparcie ze środków publicznych z USA (za pośrednictwem ambasady USA) stanowi niewielki ułamek naszego budżetu - zdradza Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi.