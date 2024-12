Będziemy żyli 120 lat? "Małymi kroczkami musimy dożyć przełomu"

Biznes Klasa, to program money.pl na YouTube, który ma swoją premierę w każdą niedzielę o godzinie 20. Gościem ostatniego odcinka był Jakub Swadźba, prezes i współzałożyciel Diagnostyki. Jednym z tematów była moda na długowieczność. - Wydaje się, że w tej chwili powinny być jakieś slogany, które spowodują, że ludzie się otrząsną. I takim sloganem jest życie 120 lat. (...) Chciałbym przedłużyć życie o jakieś 5-10 lat. I wydaje mi się, że jest to w tej chwili możliwe. Byłem w tej chwili na kursie "longevity" w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie było takie filozoficzne podejście, że teraz małymi kroczkami musimy dożyć do momentu, kiedy będzie wielki przełom i kiedy nagle osiągniemy nie nieśmiertelność, bo to jest bardzo trudne, ale właśnie coś, co spowoduje, że to życie wydłuży się znacznie dłużej. W związku z tym jest teraz taki moment, w którym wiemy już dużo, żeby ludzie mogli żyć w okolicach 90-100 lat. Ale jeżeli my to przedłużymy, to może będzie coś, co spowoduje, że będziemy żyli 120 lat - dodaje Swadźba. Zobacz cały odcinek na YouTube.