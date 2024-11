"Paliwo, które nas napędzało, się wypala". Mija 35 lat polskiej wolności gospodarczej

- Musimy inwestować w przyszłość. Innowacja to słowo klucz. Musimy podnosić efektywność naszej pracy, przedsiębiorczości. To paliwo, które napędzało nas w minionych latach, czyli tania siła robocza, powoli się wypala. Musimy postawić na przedsiębiorczość, która ma w sobie wysoką marżę, podnosić efektywność pracy - mówił Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający w Mennica Apart, w rozmowie z Łukaszem Kijkiem, szefem redakcji Money.pl. Rozmowa odbyła się na gali 35-lecia polskiej wolności gospodarczej. Rączyński wskazał również, co może być naszym największym motorem napędowym w najbliższych latach.