"Już jesteśmy w cieniu". Znany biznesmen rozszyfrowuje plan Trumpa

"Biznes Klasa" to program, który ma swoją premierę w każdą niedzielę o godzinie 20. Łukasz Kijek, szef redakcji money.pl rozmawia w nim ze znanymi przedsiębiorcami. Gościem ostatniego odcinka był Ewald Raben, założyciel Grupy Raben, która rocznie generuje 2,2 mld euro przychodów. Jednym z tematów była kondycja europejskiej gospodarki. Według Rabena problemem Europy Zachodniej jest biurokracja i rozbudowane systemy socjalne. Jak zatem według znanego przedsiębiorcy Europa wypada na tle innych graczy na arenie gospodarczej? - My jesteśmy już w cieniu. My myślimy, że jesteśmy pępkiem świata, ale już nie jesteśmy. Nie możemy już polegać na Stanach, tak jak robiliśmy wiele lat w sprawach bezpieczeństwa gospodarki i tym podobnym. My musimy sami stać się silnymi. - uważa Ewald Raben. Według niego Donald Trump ma swoją agendę i doprowadzi do tego, że Europa zacznie wydawać znacznie więcej na zbrojenia. Dlaczego? - Kto produkuje ten sprzęt? Stany Zjednoczone. Dla Trumpa to biznes - dodaje. Zobacz całą rozmowę na YouTube.