Holender zbudował giganta pod Poznaniem. Woli zatrudniać Polaków

Miliardowy biznes zarządzany z Polski

Grupa Raben to jedna z największych firm logistycznych w Polsce i znaczący gracz w Europie. Jej roczne obroty sięgają 2,2 mld euro (9,1 mld zł). Firma operuje na 15 rynkach europejskich, w sumie zatrudnia 12 tysięcy osób, w tym 5 tysięcy w Polsce. Grupa zarabia nie tylko na dostarczaniu 17,5 mln przesyłek rocznie z punktu A do punktu B, ma także 1,8 mln mkw. powierzchni magazynowej.

Według niego jednym z kluczowych motorów wzrostu było postawienie na polską kadrę zarządzającą w budowaniu europejskiej firmy, m.in. dlatego w 2003 roku przeniósł centralę firmy z Holandii do Poznania. - Największym bogactwem Polski są Polacy. Bardzo pracowici, przedsiębiorczy, potrafią kombinować pozytywnie i dostosowywać się do zmian - dodaje.

Rzucił studia w Holandii i przyjechał budować biznes w Polsce

- Pamiętam Polskę jeszcze z 1978 roku. Kiedy miałem niecałe 10 lat, przyjechałem pierwszy raz do Polski. W tym krótkim czasie w historii, niecałe 50 lat, to jak Polska rozwinęła się, to jest ewenement. Jestem bardzo wdzięczny za to, że trafiłem na ten moment na świecie, w Polsce, że jestem świadkiem tego, jak Polska się rozwinęła. To jest fantastyczny kraj, fantastyczny ludzi, fantastyczna natura, rynek, który rozwija się. Jedynie mam nadzieję, że kiedyś zmieni się to, że Polacy będą trochę bardziej dumni ze swojego kraju, bo Polacy czasami lubią narzekać. Naprawdę tu jest mój dom i nie wyobrażam sobie, aby gdzieś indziej mieszkać - dodaje.