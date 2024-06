Buduje największą firmę pogrzebową w Polsce. "Marża 20-23 proc."

"Biznes Klasa" to program money.pl dostępny w serwisie YouTube. Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z obecnymi i byłymi szefami największych firm, a także z ludźmi z otoczenia biznesu - o ich życiu, biznesie, zarobkach i wielu innych. Gościem najnowszego odcinka był Tomasz Salski, główny udziałowiec i współtwórca Grupy Klepsydra oraz jeden z głównych udziałowców ŁKS-u Łódź.

Biznes pogrzebowy. Na czym zarabia najwięcej?

Grupa Klepsydra to pierwsza w Polsce firma pogrzebowa notowana na giełdzie i lider na polskim rynku pogrzebowym, na którym funkcjonuje około 2,5 tysiąca podmiotów. Jego wartość szacuje się nawet na pięć miliardów złotych.

- My oscylujemy na marży 20-23%, to jest to, co jest standardem w naszych usługach - zdradza Tomasz Salski. W 2023 roku przychody spółki wyniosły 35,18 mln złotych, przy zysku EBITDA na poziomie 7,8 mln zł. Największy udział, bo ponad 48 proc., w strukturze przychodów stanowiły usługi pogrzebowe. Oznacza, że spółka przeprowadziła ponad 2,5 tys. pochówków i ponad 8 tys. kremacji.

Firma Salskiego powołuje się na prognozy GUS-u, że wzrost liczby zgonów będzie stały i w 2046 r. może wynieść ponad 500 tys. Założyciel spółki ma strategię przejmowania mniejszych graczy na rynku, przez co za siedem lat planuje zamierza zwiększyć przychody dziesięciokrotnie.

BONGO, czyli transport ciał zza granicy

Drugim najważniejszym źródłem przychodów Grupy Klepsydra byłe te wygenerowane przez spółkę BONGO, która zajmuje się transportem osób zmarłych zza granicy. Firma taką usługę w ubiegłym roku wykonała 650 razy, głównie odbywa się to drogą lotniczą. Jak to się odbywa?

- W dużych rejsowych samolotach w luku bagażowym Trumny muszą do przewozu spełniać określone wymogi. Czyli zawsze jest to wkład metalowy, oprócz trumny, którą rodzina wybiera. On musi być zabezpieczony, zamknięty. Dochodzi odbiór konsularny, odbiór służb sanepidu. To jest traktowane jak przewóz bagażu i również tak, jeśli chodzi o koszty lotnicze, jest liczone, czyli od kilograma - zdradza szczegóły operacji.

Miliony złotych zainwestowane w ŁKS Łódź

Dla Tomasza Salskiego biznes pogrzebowy nie był pierwszym wyborem, trafił do niego po przejęciu rodzinnej firmy, która produkowała trumny od lat 80. Od zawsze marzył o graniu w piłkę nożną, ale plany pokrzyżowała kontuzja. Założyciel Klepsydry inwestuje jednak duże pieniądze w ŁKS Łódź, który w ostatnim sezonie spadł z PKO Ekstraklasy. W ten biznes włożył już ponad 15 milionów złotych.

- My dla poprawy humoru z kolegą, który dołączył do mnie, mówimy, że to jest inwestycja, też tak się przekonujemy, że to jest inwestycja, ale powiem tak - to jest drogie hobby - opowiada.

