Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2024 roku. Tyle dostaną polscy piłkarze za sukces

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczęły się w piątek . W meczu otwarcia Niemcy pewnie pokonały Szkocję osiągając wynik 5:1. To świetna zaliczka dla pretendentów do tytułu mistrza, ale i większa szansa na olbrzymie pieniądze.

Dlaczego? Sama obecność w fazie grupowej zapewnia każdej drużynie 9,25 mln euro, czyli ponad 40 mln złotych. Dodatkowo UEFA nagradza punkty zdobywane w tej fazie - 1 mln euro za zwycięstwo i 0,5 mln euro za remis. Oznacza to, że reprezentacja, która wygra wszystkie trzy mecze grupowe, może zarobić dla swojego związku piłkarskiego ponad 53 mln złotych.

Zobacz także: Nie pozostawia suchej nitki na zawodnikach. "Muszą szanować to, co inni dla nich robią"

Premie rośną wraz z kolejnymi etapami turnieju. Awans do 1/8 finału to dodatkowe 1,5 mln euro, ćwierćfinał to 2,5 mln euro, półfinał - 4 mln euro, a finał aż 5 mln euro. Zwycięzca całych mistrzostw otrzyma jeszcze 3 mln euro premii. W sumie związek reprezentacji, która wygra wszystkie mecze, może zainkasować od UEFA 28,25 mln euro, czyli równowartość 122 mln złotych.