Polak stworzył lidera. "Rząd amerykański nie jest zachwycony"

"Biznes Klasa" to program money.pl, który ma swoją premierę w każdą niedzielę o godzinie 20. Gościem ostatniego odcinka był ​Rafał Modrzewski, polski inżynier i przedsiębiorca, współzałożyciel oraz prezes firmy ICEYE, która sięgnęła wyceny jednego miliard dolarów, a jej roczne przychody to 200 milionów dolarów. - Rząd amerykański na pewno nie jest zachwycony tym, że nieamerykańskie firmy są dzisiaj liderem rynku. Jestem głęboko o tym przekonany. Nie jest to taka technologia, którą oni lubią tracić - mówi Modrzewski. ICEYE posiada największą na świecie konstelację satelitów radarowych (SAR - Synthetic Aperture Radar), obecnie pracują 44 satelity na orbicie okołoziemskiej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu obrazów radarowych Ziemi w wysokiej rozdzielczości za pomocą własnej konstelacji mikrosatelitów. Firma może dokonywać obserwacji wybranych terenów z częstotliwością około godziny. Są wykorzystywane nie tylko w celach obronnych, ale także np. przez ubezpieczycieli przy poszukiwaniu zaginionych statków. Gościem kolejnego odcinka będzie Przemek Ben Pączek, założyciel Nevomo.