Znany ekonomista nie ma wątpliwości. "Cud gospodarczy w Polsce"

W poniedziałek odbyła się Gala 35-lecia Wolności Gospodarczej Money.pl. W jej trakcie wręczono nagrody polskim przedsiębiorcom i firmom, które znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki i są liderami swoich branż. Oto lista nagrodzonych. z tej okazji specjalny raport dla money.pl przygotował profesor Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. - W 1989 roku byliśmy rajem, na który nikt w nie stawiał. Rozmawiałem z ekspertami zarówno zagranicznymi, jak i polskimi, z których w 1989 roku nikt z nich nie postawiłby dolara na to, że to Polsce się uda, a nie Czechosłowacji, nie Węgrom, czy nie wschodnim Niemcom. Tymczasem 35 lat później wydarzyła się rzecz zupełnie w naszej historii bezprecedensowa, od Mieszka i od Chrobrego. Zostaliśmy niekwestionowanym liderem, mistrzem wzrostu gospodarczego w Europie. Zwiększyliśmy nasz dochód narodowy na głowę razy trzy i pół razy. Nikomu innemu tak dużo się nie udało. Również staliśmy się też mistrzem świata we wzroście wśród krajów na całym świecie, krajów na podobnym poziomie rozwoju - opowiadał Piątkowski.