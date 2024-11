Oni odmieniają polską gospodarkę. Prestiżowe nagrody z okazji 35-lecia wolności gospodarczej

W tym roku bowiem mija 35 lat, od kiedy wprowadzono w naszym kraju tzw. ustawę Wilczka, wprowadzoną w 1988 r. Miała ona dwa bazowe założenia: "co nie jest zakazane, jest dozwolone" oraz "pozwólcie działać". Przepisy te otworzyły drogę polskim przedsiębiorcom i dały de facto początek kapitalizmowi w naszym kraju. Były to początki wolnego rynku, które utorowały gospodarce drogę do 35 lat dynamicznego rozwoju i sukcesów.