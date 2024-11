Gala money.pl. "Debata pokoleń" o 35 latach gospodarczej wolności

Wydarzenie zorganizowane przez money.pl i Wirtualną Polskę upamiętnia ważną rocznicę. W 2024 roku mija 35 lat, od kiedy wprowadzono w naszym kraju tzw. ustawę Wilczka. Miała ona dwa bazowe założenia: "co nie jest zakazane, jest dozwolone" oraz "pozwólcie działać". Przepisy te otworzyły drogę polskim przedsiębiorcom i dały de facto początek kapitalizmowi w naszym kraju.

Uroczysta gala zorganizowana w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego pod tytułem "Wolność kluczem do sukcesu biznesu i gospodarki. Debata pokoleń" . Udział w dyskusji prowadzonej przez szefa redakcji money.pl Łukasza Kijka wzięli: Dawid Jakubowicz - CEO Kulczyk Investments, Robert Dobrzycki - CEO Panattoni, Cezary Kozanecki - CEO Synektik oraz Władysław Grochowski - CEO Grupy Arche.

"Debata pokoleń"

- Tak sobie to wymarzyłem, że ta debata powinna być debatą pokoleń, ludzi, którzy zaczynali biznes w różnym okresie tego 35-lecia. Ważnym słowem jest wolność, to słowo jest ważne dla każdego Polaka i pozwoliło zbudować polską gospodarkę - zaczął debatę redaktor naczelny money.pl Łukasz Kijek.

- W kolejnych latach jednak odbieraliśmy sobie trochę tej wolności. Politycy wchodzą, różne grupy interesów. Czekamy na nowe otwarcie. Jest to wszystko przeregulowane - dodał prezes Grupy Arche.

- Musimy spojrzeć w przyszłość. Jeżeli chodzi o naszą firmę, to nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie utalentowani pracownicy i naukowcy i tych można znaleźć, ale systemowo potrzebujemy zawsze tego rozwiązania, które potwierdza, że to, co robimy ma sens. Dlatego musimy inwestować w edukację - przekonywał Cezary Kozanecki, założyciel spółki Synektik. Jego firma pracuje nad kardioznacznikiem, który może podbić światowe rynki.