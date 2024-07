Blik chce wprowadzić nową usługę. Oto co ma się zmienić

"Jednym z kluczowych celów firmy jest umożliwienie wpłat gotówki za pomocą Blika w dowolnym wpłatomacie, niezależnie od banku klienta. Do tej pory usługa ta była mocno ograniczona" - pisze "Fakt", powołując się także ina informację portalu cashless.pl.

Taka usługa jest teraz możliwa, ale mogą to zrobić klienci niektórych banków i to tylko w bankomatach należących do tych instytucji finansowych.