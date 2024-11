Sprzedaje 15 tysięcy okularów miesięcznie. "Marża sięga 90 proc."

"Biznes Klasa" to program money.pl, który ma swoją premierę w każdą niedzielę o godzinie 20:00. Gościem ostatniego odcinka był Mateusz Matula, prezes i współzałożyciel marki Kodano, która w 2023 odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 9,22 proc., osiągając poziom 131,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 0,75 mln zł, co oznacza wzrost o 18,27 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Co generuje największe zyski? – Na niektórych produktach marżowość potrafi dochodzić nawet do 90 proc. Jednak uśredniając, nie ma tak dobrze. To są jakieś pojedyncze produkty, na których jesteśmy w stanie tyle wykręcić. Ale to podobnie jak z tym popcornem w kinie, że na czymś trzeba zarobić – mówił w "Biznes Klasie" Matula. W branży optycznej największą marżę generują marki własne, czyli oprawki sygnowane logo firmy znanych producentów. – Na tych najdroższych oprawkach nie zarabiamy tak dobrze, bo kupujemy je od dystrybutorów. To są znane marki i tam płacimy generalnie za markę. Moim "popcornem" są na pewno oprawki naszych marek. Na nich faktycznie jesteśmy w stanie dobrze zarobić – wyjaśnia Makula.