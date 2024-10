"Kolejny tani populizm". Jeden lot w roku bez karnej opłaty - tak ekolodzy chcą pomóc planecie

Furgalski: "Kolejny tani populizm". Ekolodzy odwracają uwagę

- To kolejny tani populizm . Ten pomysł ma tyle wspólnego z ochroną klimatu co sztuczne zakazy lotów na trasach krajowych , jak w przypadku Francji. Jak wszyscy wiemy, po blokadzie trzech takich tras klimat odetchnął z ulgą - komentuje ironicznie Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w odpowiedzi na pytania money.pl.

Pod koniec maja 2023 r. we Francji zaczął obowiązywać zakaz lotów krajowych na trasach, które można pokonać pociągiem w czasie do 2,5 godz. Francja jest pierwszym krajem, który podjął taką decyzję. Przepisy zostały przegłosowane wiosną 2021 r., jednak do wejścia w życie konieczna była zgoda Komisji Europejskiej .

- Ten "zakaz" objął tylko trzy trasy z lotniska Paryż-Orly. Z portu lotniczego Charlesa de Gaulle'a nadal można polecieć do Lyonu czy Bordeaux. Francja nie zbanowała rejsów na krótkich trasach. To greenwashing w najczystszej postaci - mówił wówczas Willie Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA.

Zdaniem Furgalskiego najlepszym powodem do dobrowolnej rezygnacji z krótkich lotów samolotem jest alternatywa w postaci szybkiej kolei z dużą częstotliwością połączeń na tej samej trasie. I jego zdaniem to właśnie w nią powinno się inwestować, a do przesiadki z samolotu do pociągu nakłaniać atrakcyjną ofertą, nie prawnym zakazem.