Orlen odpisze ponad 10 mld zł. "Istotny ujemny wpływ na wynik operacyjny"

Spółka wyjaśniła, że będzie to miało istotny ujemny wpływ na wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Orlenu oraz Grupy Orlen za 2023 rok.

Wysokie koszty wielkiej inwestycji Orlenu

"Ma to istotny negatywny wpływ zarówno na efektywność bieżących aktywów petrochemicznych, jak i również na aktywa w budowie, w tym na kompleks Olefiny III" - dodano.

W komunikacie podkreślono, że istotne znaczenie dla oszacowanej utraty wartości mają wysokie koszty inwestycji w Olefiny III spowodowane przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami. A to oznacza, że wzrosły ceny materiałów, zerwane zostały łańcuchy dostaw oraz ograniczono dostępność zasobów realizacyjnych.

"Wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych alokowanych do projektu Olefiny III wynosi zgodnie z wcześniejszym komunikatem ok. 25 mld zł. Jednocześnie wraz z projektem Olefiny III, Orlen realizuje działania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku pod przyszłe inwestycje, a także inne projekty rozwojowe powiązane z Olefinami III, których łączna wartość szacowana jest na ok. 10 mld zł, z tego blisko 8 mld zł dotyczy segmentu Petrochemia i zostało uwzględnione w teście na utratę wartości" - poinformowała spółka.