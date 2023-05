Więcej policji w Płocku związku z dużą inwestycją Orlenu

850 pracowników spoza UE buduje kompleks Olefiny III

Odnosząc się do obaw mieszkańców i samorządowców, Wąsik zaznaczył, że policja od dłuższego czasu zajmuje się tym zagadnieniem. Wzmocniono już siły policji w Płocku, a planowane jest dalsze zwiększenie obecności służb. Oddział prewencji policji w Płocku został zwiększony z 160 do 240 funkcjonariuszy, a uruchomione zostaną dodatkowe posterunki w miasteczku i Mochowie.

Wąsik podkreślił, że obecnie 160 funkcjonariuszy pilnuje codziennie bezpieczeństwa mieszkańców rejonu zakwaterowania obcokrajowców, co jest wystarczającą liczbą z perspektywy oceny policji. Jednak w przypadku potrzeby, policja jest gotowa do natychmiastowego wzmocnienia swoich sił.

"Nikomu nie zabronię się bać". Inwestycja Orlenu dzieli lokalną społeczność

Koszelówka to kilka ośrodków wczasowych, pole namiotowe i gospodarstwa wypoczynkowe. Typowo turystyczne miasteczko, do którego w sezonie przyjeżdża więcej ludzi, niż na co dzień w nim mieszka.