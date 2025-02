Zbudował potężny biznes. Grzmi ws. cen energii. "Poważne państwo nie gra na loterii"

- Poważny biznes, poważne państwo nie gra na loterii, nie rzuca kośćmi, przygotowuje różne scenariusze i nie godzi się na takie ryzyka, które sprowadzą się do pytania, a co będzie, jak nie dowieziemy tańszej energii? To jest bardzo realistyczny scenariusz - mówi Krzysztof Pawiński, prezes Maspexu. "Biznes Klasa" to program Money.pl na You Tube, w którym Łukasz Kijek rozmawia z założycielami największych polskich firm. Ma on swoją premierą w każdą niedzielę o godzinie 20. A gościem ostatniego odcinka był Krzysztof Pawiński, twórca firmy, która ma 15 miliardów złotych rocznych obrotów. Biznesmen zwracał uwagę na ryzyka, jakie niesie za sobą brak spójnej i realnej strategii w energetyce na poziomie Polski i UE. - My tutaj zakładamy, że w tak ważnej, fundamentalnej dla Europy sprawie, jaką jest kwestia cen energii, to my w sposób przejściowy możemy zarządzić droższą i lepszą energią, lepszą, bo zieloną, a później będzie taniej. A ja mówię, że na pewno to wiemy, że energia jest obecnie droższa. A czy będzie tańsza? Będzie albo nie będzie - mówi Pawiński.