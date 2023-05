Najwyższa emerytura w Polsce. 62 lata bez zwolnień lekarskich

Rekordowa emerytura jest kilkanaście razy wyższa od przeciętnej, która wynosi ok. 3 tys. zł brutto.

W Śląskiem nie brakuje osób, które co miesiąc otrzymują z ZUS ponad 20 tys. zł W oddziale ZUS w Bielsko-Białej najwyższa emerytura wynosi ponad 20,3 tys. zł. Otrzymuje ją kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku prawie 73 lat, a ma za sobą 52 lata pracy. W oddziale ZUS w Chorzowie najwyższa emerytura wynosi 21,7 tys. zł. Dostaje ją pracownik naukowy, który na świadczenie przeszedł po 56 latach pracy w wieku 77 lat i 6 miesięcy.

Najwyższa emerytura wypłacana przez oddział ZUS w Częstochowie trafia do mężczyzny, który na świadczenie przeszedł w wieku 79 lat, po 40 latach pracy - jego świadczenie od 1 marca wynosi 23,3 tys. zł. Rekordzista w oddziale ZUS w Rybniku otrzymuje emeryturę w wysokości 22,6 tys. zł. Na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat i 9 miesięcy, pracował na stanowisku starszego montera, a na świadczenie przeszedł po 53 latach pracy.

W oddziale ZUS w Sosnowcu najwyższa emerytura wynosi ponad 22 tys. zł. To świadczenie również trafia do mężczyzny. Ma on za sobą ponad 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 5 lat studiów. Na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat i 6 miesięcy.