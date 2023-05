Prezes ZUS wylewa kubeł zimnej wody. "Najatrakcyjniejszymi pracownikami będą 50-latkowie"

Prezes ZUS bije na alarm: to powinniśmy dziś robić

Wskazywała, że do 2030 r. możemy liczyć na to, że rynek pracy będzie stabilny, bo będziemy mieli w Polsce odpowiednią liczbę osób zdolnych do pracy. Problem zacznie się po 2030 r., gdy rozpocznie się – jak wskazują projekcje – duży spadek populacji. Szefowa ZUS podkreślała, że bardzo ważna jest polityka aktywności zawodowej bez względu na wiek.

Wskazywała, że powinniśmy w Polsce przygotować różne warianty działań dotyczących rynku pracy, polityki aktywności zawodowej – z punktu widzenia równości dostępu do rynku pracy i dostępu do świadczeń.

Premier o demografii: mamy pewne propozycje

– Demografia jest oczywiście ogromnym problemem i to, co zrobiliśmy do tej po ty, to nie jest coś, co dawałoby nam ogromną satysfakcję. Ale nie znaczy to, że nie byłoby dużo gorzej bez naszych działań prorodzinnych, pronatalnych, prodemograficznych. Bo byłoby dużo gorzej. Znamy projekcje GUS-u dotyczące liczby urodzeń. Chcemy – nie poddając się – kontynuować naszą politykę. Mamy w zamyśle pewne działania. Będziemy wyławiać te propozycje, które są najwłaściwsze, żeby walczyć z wyzwaniami demograficznymi na kolejną dekadę – deklarował szef rządu.