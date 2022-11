Państwo wystawiło rachunek Polakom. Wiek emerytalny w górę?

g29 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Panie Noga, dlaczego pan po prostu kłamie "Jak byłem rektorem uczelni i wiek emerytalny został obniżony, moi pracownicy mnie błagali, by mogli pracować dłużej." jeżeli chcieli pracować dłużej to o ile pamiętam nikt ani nice tego nie zabrania, no chyba, że to pan ich zmuszał do odejścia. I druga sprawa np moja żona osiągnęła wiek emerytalny i skorzystała z tego prawa czyli przeszła na emeryturę i po JEDNYM dniu przerwy zatrudniła się w innej pracy i nadal pracuje (ale to jej osobisty wybór). A pan co chce osiągnąć ? Czy aby nie to samo co opowiadał i doradzał doradca PO czyli pan Morawiecki - niech zapierdalają za miskę ryżu ! A może tak skorygować wiek emerytalny dla wybrańców to tak na początek aby inii to zobaczyli i inaczej podeszli do potencjalnych reform emerytalnych.