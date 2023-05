Pismo z ZUS-u ze specjalnym dodatkiem. Senator pisze o "przedwyborczej ulotce"

"Przy okazji powiadamiania 6 mln emerytów o waloryzacji ich świadczeń p. premier Morawiecki i p. minister Maląg i p. prezes ZUS-u Uścińska włożyli każdemu do koperty także przedwyborczą ulotkę. Głównym jej celem jest pokazanie, jak źle było emerytom za Tuska, a jak dobrze jest teraz. Manipulacja gwarantowana" - czytamy we wpisie senatora Koalicji Obywatelskiej Marka Borowskiego na Twitterze.

Dodatek do listów o emeryturach. ZUS pisze o działaniach rządu

Polityk nie dołączył do wpisu zdjęcia "wkładki", do treści pisma dotarł jednak dziennik "Fakt". "Rok 2023 jest kolejnym, w którym emeryci i renciści mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony państwa. Czasy są trudne, a seniorzy to grupa, która wymaga szczególnego wsparcia i opieki w takim okresie" - wskazuje ZUS w piśmie. W tekście mowa jest też o wysokiej waloryzacji świadczeń, wypłacie trzynastych i czternastych emerytur, a także o wzroście kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz PIT-0 dla seniora.