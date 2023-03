Opodatkowane "trzynastki". Tyle emeryci dostaną na rękę

"Trzynastka" co do zasady jest wypłacana w kwocie minimalnego świadczenia w danym roku. W 2023 r. najniższa emerytura wzrosła z 1388,44 zł brutto (1218 zł netto) do 1588,44 zł brutto (1445 zł netto). "Jednak realnie, na rękę emeryci dostaną mniej w tym roku. Świadczenie będzie pomniejszone nie tylko o składkę zdrowotną w wysokości 9 procent, lecz także o podatek dochodowy wynoszący 12 procent. Zapłacą go od 13. emerytury seniorzy, których łączna wypłata z ZUS przekroczy 2500 zł brutto" - pisze "Super Express".

"Trzynastki" po podatku. Oto kwoty na rękę

- Pamiętajmy, że to jest świadczenie opodatkowane objęte składką. Największym beneficjentem trzynastki jest NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia - przyp. red.), który pobiera od każdej wypłaconej trzynastki 9 proc., co jest elementem funkcjonowania w tym systemie. To jest absolutnie absurdalnie, że składka zdrowotna jest płacona od tego, jak ma być płacona "trzynasta" emerytura - komentuje w rozmowie z "SE" Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Tym samym "trzynastka" w 2023 r., choć wzrośnie z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, na rękę będzie znacznie niższa. "Po nałożeniu podatków i składek emerytom z 250 zł brutto może zostać nawet jedynie 36,88 zł netto" - czytamy.

Na rękę w takim wypadku seniorzy otrzymają więc 1254,87 zł. W 2022 roku 13. emerytura netto wynosiła 1217,98 zł. Na wypłatę pełnej, nieobjętej PIT "trzynastki" w kwocie 1445,48 zł (uszczuplonej o składkę zdrowotną) liczyć będą mogli tylko seniorzy, których świadczenia podstawowe będą po waloryzacji niższe niż 800 zł. Emeryci ze świadczeniem minimalnym otrzymają na rękę 13. emeryturę w wysokości około 1330 zł netto (około 113 zł więcej na rękę niż w roku 2022) - tłumaczy "SE".

W rozliczeniu rocznym z fiskusem seniorzy otrzymają zwrot. Przykładowo, przy świadczeniu 1044,68 zł netto należny zwrot wyniesie 28 zł, a przy emeryturze wynoszącej 1501,50 zł fiskus zwróci 89 zł.

W ubiegłym roku rząd zdecydował, że "trzynastki" i "czternastki" nie będą objęte podatkiem dochodowym. W tym roku już tak nie będzie. Jak wyjaśnił wiceminister finansów Artur Soboń, 2022 r. był wyjątkowy ze względu na gospodarcze efekty rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Trzynasta emerytura. Komu przysługuje

"Trzynastka" jest wypłacana z urzędu wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, mają prawo do emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej - w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

