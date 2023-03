W tym roku będzie podatek od "trzynastki" i "czternastki". Oto dlaczego

Artur Soboń odpowiedział w ostatni piątek na interpelację poselską Michała Jarosa z KO, który pytał, dlaczego w tym roku rząd zdecydował się opodatkować 13. i 14. emeryturę. Soboń przypomniał, że zwolnienie z podatku dochodowego było jednorazową decyzją rządu, dotyczącą tylko 2022 roku. Co do zasady natomiast tymi pieniędzmi trzeba dzielić się ze skarbówką.

Zwolnienie z podatku tylko w drodze wyjątku

Wiceminister finansów tłumaczy, że w ubiegłym roku rząd podjął taką, a nie inną decyzję ze względu na wyjątkową sytuację - gwałtowny wzrost cen, przyspieszony przez skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dodaje też, że w ubiegłym roku waloryzacja rent i emerytur sięgnęła siedmiu procent, a w tym roku jest to już 14,8 procent i nie mniej niż 250 zł. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wprost skutek bardzo wysokiej inflacji, bo to na jej podstawie ustala się wskaźnik waloryzacji.