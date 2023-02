Czternaste emerytury. Maląg: projekt jest gotowy

- Projekt jest gotowy. Już niebawem trafi na Radę Ministrów, będzie analizowany –przekazała w czwartek w TVP Infor szefowa MRiPS Marlena Maląg pytana o 14. emerytury.

Jak wskazywał w ostatnim czasie wiceminister Stanisław Szwed, zasady czternastek będą podobne jak w ubiegłym roku. Ich wypłata ma być zrealizowana na przełomie sierpnia i września.

Maląg, dopytywana o piętnastą emeryturę, powiedziała:

- To, co mamy i to, co na pewno będzie: waloryzacja od 1 marca, historycznie wysoka i właśnie to jest też pomoc dla naszych seniorów. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł i przede wszystkim środki na waloryzację – to jest ponad 44 mld zł. Do tego trzynastka – od miesiąca kwietnia i 14. emerytura – to jest ponad 70 mld wsparcia dla seniorów – wyliczyła Maląg.

W ocenie minister inflacja nie zjada tych świadczeń. - Gdybyśmy zliczyli inflację od roku 2015 do roku 2023, to seniorzy dostają więcej, to wsparcie jest wyższe – zapewniła szefowa MRiPS.

Czternast e emerytury zagwarantowane ustawą

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że w 2023 r. 14. emerytura będzie zagwarantowana na stałe za sprawą ustawy.

- Zgodnie z obietnicą pana prezesa Kaczyńskiego, będziemy w najbliższym czasie kierować ten projekt do prac rządowych, a potem do Sejmu. Tak, aby do końca pierwszego kwartału zamknąć już ten proces legislacyjny, aby 14. emerytura była zagwarantowana. To pokazuje wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził szef rządu na początku roku.

W 2022 r. 14. emerytura trafiła do ok. 9 mln osób. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w pomniejszonej. "Czternastki" kosztowały 11,4 mld zł.

