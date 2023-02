Emerytury za rządów PO i PiS. Kiedy Polakom żyło się lepiej? Zaskakujące wyliczenia

zołza 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest fakt nie zaprzeczalny! Ta pomoc emerytom tzw.13, 14, to medialne show partii, bo to tak pięknie brzmi w mediach, jak rząd pomaga biednym emerytom:) Emeryt /nie każdy/ kupuje to i cieszy się chwilą:) Dlaczego więc, te dwie szumne kwoty nie zostaną rozliczone tak, aby co miesiąc były wypłacane łącznie ze świadczeniem. Nie, bo to brzydko brzmi, może nikt nie zauważy, a jak codziennie media służbowe wałkują temat wypłaty 13 i 14, to jest to czego potrzebuje rząd:) Tylko naiwni to kupują, a rzeczywistość jest brutalna.