Ile dostaną seniorzy po waloryzacji emerytur? Oto kwoty

Tyle dostaną seniorzy po waloryzacji emerytur 2023

GUS przekazał w czwartek, że wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do roku 2021 wyniósł 97,9, co oznacza spadek o 2,1 proc. Dane te są kluczowe dla emerytów i rencistów. To m.in. na ich podstawie jest ustalany wskaźnik waloryzacji. Przy wyliczeniach pod uwagę brana jest również średnioroczna inflacji za poprzedni rok. 13 stycznia dowiedzieliśmy się, że wyniosła ona 14,4 proc.