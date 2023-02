Już wszystko wiadomo. Tyle wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2023 r.

boso 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moim zdaniem powinno być tak. Każda osoba indywidualnie powinna mieć założone konto emerytalne w banku gdzie zakład pracy przelewa składki emerytalne. Z konta tego do 55 roku życia nie można by było korzystać. Po tym okresie możesz z konta korzystać, albo ci starczy albo nie na dalsze życie w zależności od trybu życia. Wybór należy do Ciebie. Konto to byłoby dziedziczone