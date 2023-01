Rekordowe podwyżki emerytur. Tak będzie wyliczana waloryzacja

Waloryzacja emerytur w 2023 roku. Na takie podwyżki można liczyć

"Fakt" informuje, że ok. 350 tys. seniorów dostaje mniej niż kwota podana powyżej. To osoby, które nie mają odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

" Niższe świadczenia zostaną podniesione procentowo – co najmniej o 14,8 proc ., tyle bowiem wyniosła inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2022 r. Zatem świadczenia do kwoty 1338,44 zł zostaną podniesione co najmniej o 14,8 proc." - czytamy w dzienniku.

Dziennik informuje, powołując się na dane ZUS , że najwyższą emeryturę otrzymuje mężczyzna, który ma 67-letni staż ubezpieczeniowy – jego świadczenie wynosi 37 tys. zł, a na waloryzacji zyska 5,4 tys. zł brutto miesięcznie. Najwyższa emerytura dla kobiety to 26 856 zł. Staż pracy emerytki to 61 lat. Dostanie ona teraz emeryturę wyższą o prawie 4 tys. zł brutto.

Emeryci dostaną "czternastki"

- Pracujemy teraz nad projektem ustawy w tej sprawie. Chcielibyśmy, by w marcu projekt ten trafił do Sejmu. Jego założenia są właściwie tożsame z założeniami ubiegłorocznymi. Planujemy kryterium dochodowe , pracujemy jeszcze nad jego wysokością – zaznaczyła na początku roku minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2022 r. 14. emerytura trafiła do ok. 9 mln osób. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w pomniejszonej. "Czternastki" kosztowały 11,4 mld zł.